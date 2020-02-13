Российский военкор раскрыл ошибку отказавшихся брать Мариуполь ополченцев ДНР

Ополченцы самопровозглашенной ДНР совершили ошибку, отказавшись брать Мариуполь летом 2014 года. Соответствующую точку зрения высказал Александр Коц, российский военный корреспондент.
По словам Коца, давшего интервью YouTube-каналу «Союз блогеров», взять под контроль Мариуполь в обозначенный период времени можно было без боя, поскольку украинские силовики оставили город.
Ранее эксперт с Украины Валерий Дымов спрогнозировал начало гражданской войны в бывшей советской республике из-за налаживания отношений с Россией. Кроме того, сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, рассказал об интеграции Донбасса в РФ.