Российский военкор раскрыл ошибку отказавшихся брать Мариуполь ополченцев ДНР

//В мире 13+

13 февраля 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

Ополченцы самопровозглашенной ДНР совершили ошибку, отказавшись брать Мариуполь летом 2014 года. Соответствующую точку зрения высказал Александр Коц, российский военный корреспондент.

По словам Коца, давшего интервью YouTube-каналу «Союз блогеров», взять под контроль Мариуполь в обозначенный период времени можно было без боя, поскольку украинские силовики оставили город.

Ранее эксперт с Украины Валерий Дымов спрогнозировал начало гражданской войны в бывшей советской республике из-за налаживания отношений с Россией. Кроме того, сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, рассказал об интеграции Донбасса в РФ.