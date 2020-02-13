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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Российский военкор раскрыл ошибку отказавшихся брать Мариуполь ополченцев ДНР

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военкор раскрыл ошибку отказавшихся брать Мариуполь ополченцев ДНР
Ополченцы ДНР, Janos Chiala / globallookpress.com

Ополченцы самопровозглашенной ДНР совершили ошибку, отказавшись брать Мариуполь летом 2014 года. Соответствующую точку зрения высказал Александр Коц, российский военный корреспондент.

По словам Коца, давшего интервью YouTube-каналу «Союз блогеров», взять под контроль Мариуполь в обозначенный период времени можно было без боя, поскольку украинские силовики оставили город.

Ранее эксперт с Украины Валерий Дымов спрогнозировал начало гражданской войны в бывшей советской республике из-за налаживания отношений с Россией. Кроме того, сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, рассказал об интеграции Донбасса в РФ.

 

ДЦ

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