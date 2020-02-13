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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В настоящий момент Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

По словам Дымова, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», заключение какого-либо договора о дружбе с Россией только бы «подлило масла в огонь» и привело бы к началу гражданской войны на территории Украины.

Официальный Киев обвиняет РФ в помощи ополченцам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, поведал об объединении Донбасса с Россией. Также сообщалось, что на Украине назвали предполагаемый срок «возвращения» Крыма.

 

ДЦ

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В мире

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим…

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