Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

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13 февраля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В настоящий момент Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

По словам Дымова, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», заключение какого-либо договора о дружбе с Россией только бы «подлило масла в огонь» и привело бы к началу гражданской войны на территории Украины.

Официальный Киев обвиняет РФ в помощи ополченцам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, поведал об объединении Донбасса с Россией. Также сообщалось, что на Украине назвали предполагаемый срок «возвращения» Крыма.