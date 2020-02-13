Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

В настоящий момент Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.
По словам Дымова, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», заключение какого-либо договора о дружбе с Россией только бы «подлило масла в огонь» и привело бы к началу гражданской войны на территории Украины.
Официальный Киев обвиняет РФ в помощи ополченцам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.
Ранее Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, поведал об объединении Донбасса с Россией. Также сообщалось, что на Украине назвали предполагаемый срок «возвращения» Крыма.