Экс-депутат Рады рассказал об «идущем полным ходом» объединении Донбасса с РФ

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13 февраля 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады.

Как отметил политик, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выдано большое количество паспортов РФ. Также в республиках уже давно используют рубль в качестве основной валюты. Местные предприниматели все больше переориентируются на российские нормы, добавил Журавко.

Ранее киевский аналитик Михаил Чаплыга назвал предполагаемый срок «возвращения» Крыма Украине. Кроме того, сообщалось, что эксперт Игорь Тышкевич нашел признак готовности украинской стороны к продолжению боевых действий в Донбассе.