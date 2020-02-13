Украинский аналитик назвал признак готовности Киева продолжать войну с ДНР и ЛНР

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13 февраля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Киев не собирается возвращать мирным путем территории, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Тышкевич, украинский эксперт.

По словам аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», о намерении Украины продолжать противостояние с республиками свидетельствуют планы по созданию военных баз на подконтрольной Киеву территории Донбасса. О необходимости строительства подобных объектов заявил некоторое время назад Андрей Загороднюк, глава Минобороны страны.

Ранее Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, рассказал, почему нереальна военная победа Украины над Донецким и Луганском. Также сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский назвал причину нежелания Вашингтона заканчивать украинский конфликт.