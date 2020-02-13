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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Бывший разведчик объяснил невозможность военного разгрома Украиной ДНР и ЛНР

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший разведчик объяснил невозможность военного разгрома Украиной ДНР и ЛНР
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киев не сможет разгромить самопровозглашенные республики Донбасса военным путем. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Как отметил Кедми, у украинской стороны нет сил для захвата территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, при этом у ополченцев достаточно возможностей для отражения возможного наступления. Также в Киеве осознают, что реализации военного сценария в Донбассе не допустит Москва, процитировал экс-разведчика интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее Яков Кедми предсказал конец «нацистской Украины» в случае ее агрессии против республик. Кроме того, сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский раскрыл причину нежелания США завершать вооруженный конфликт в Донбассе.

 

ДЦ

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