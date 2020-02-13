Оглашен прогноз об уничтожении «нацистской Украины» после наступления на Донбасс

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13 февраля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Попытка Киева вернуть силовым путем территории, которые контролируют в настоящий момент власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, приведет к уничтожению «нацистской Украины». Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

По словам Кедми, процитированного изданием ФАН, в результате боевых действий, которые может спровоцировать украинская сторона, бывшая советская республика будет освобождена от ультраправых группировок.

Ранее эксперт Владимир Корнилов назвал прецедент, позволяющий России ударить по Украине с целью снятия водной блокады Крыма. Также сообщалось, что в Киеве обозначили сценарий, при котором может произойти «развал» РФ.