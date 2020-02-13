Владимир Зеленский спрогнозировал «распад» России в случае «оккупации» Украины

«Захват» Украины Российской Федерацией приведет к опасным последствиям для Москвы. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «оккупация» такой большой страны, как Украина, является «единственно реально опасным шагом» для РФ. В этом случае Россию ждет «распад», процитировало украинского президента интернет-издание News Front.
В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Власти РФ подобные утверждения опровергают.
Ранее Александр Ходаковский, бывший министр ДНР, предложил наносить точечные удары по армии Украины в ответ на уничтожение ополченцев. Также сообщалось, что эксперты предсказали начало «полномасштабной войны» между бизнесменом Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским.