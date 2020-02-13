Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//В мире 13+

Владимир Зеленский спрогнозировал «распад» России в случае «оккупации» Украины

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский спрогнозировал «распад» России в случае «оккупации» Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

«Захват» Украины Российской Федерацией приведет к опасным последствиям для Москвы. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, «оккупация» такой большой страны, как Украина, является «единственно реально опасным шагом» для РФ. В этом случае Россию ждет «распад», процитировало украинского президента интернет-издание News Front.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее Александр Ходаковский, бывший министр ДНР, предложил наносить точечные удары по армии Украины в ответ на уничтожение ополченцев. Также сообщалось, что эксперты предсказали начало «полномасштабной войны» между бизнесменом Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…