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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Экс-министр ДНР предложил наносить точечные удары по ВСУ в ответ на уничтожение ополченцев

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-министр ДНР предложил наносить точечные удары по ВСУ в ответ на уничтожение ополченцев
Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Александр Ходаковский, бывший министр государственной безопасности самопровозглашенной ДНР, предложил наносить точечные удары по Вооруженным силам Украины в ответ на уничтожение ополченцев киевскими военными.

Как отметил Ходаковский, ВСУ в настоящий момент убивают бойцов ДНР и ЛНР «безответно и безнаказанно». «Точечная, но эффективная реакция» помогла бы «отрезвить» противника, процитировал экс-министра сетевой ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в ополчении ДНР назвали опасность конфликта на территории Донбасса для России. Также сообщалось, что в Донецке обвинили украинские власти в намерении депортировать жителей непризнанных республик.

 

ДЦ

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