Ветеран ополчения ДНР раскрыл опасность гражданской войны в Донбассе для России

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11 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Рафи Джабар, ветеран ополчения самопровозглашенной ДНР, рассказал, в чем заключается опасность гражданского военного конфликта на территории Донбасса для Российской Федерации. Точка зрения Джабара приведена в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Ополченец, которого процитировало ФАН, назвал боевые действия на востоке Украины «только прелюдией». По словам Джабара, задача «тех, кто стравливает народы», состоит в том, чтобы «перекинуть войну» в Россию.

Ранее в парламенте ДНР обвинили киевские власти в намерении депортировать население Донбасса. Кроме того, сообщалось, что эксперт Константин Бондаренко рассказал, как Украина намерена возвращать регион.