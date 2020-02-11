Ветеран ополчения ДНР раскрыл опасность гражданской войны в Донбассе для России

Рафи Джабар, ветеран ополчения самопровозглашенной ДНР, рассказал, в чем заключается опасность гражданского военного конфликта на территории Донбасса для Российской Федерации. Точка зрения Джабара приведена в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Ополченец, которого процитировало ФАН, назвал боевые действия на востоке Украины «только прелюдией». По словам Джабара, задача «тех, кто стравливает народы», состоит в том, чтобы «перекинуть войну» в Россию.
Ранее в парламенте ДНР обвинили киевские власти в намерении депортировать население Донбасса. Кроме того, сообщалось, что эксперт Константин Бондаренко рассказал, как Украина намерена возвращать регион.