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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Раскрыт вероятный план Украины по быстрому воссоединению с Донецком и Луганском

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыт вероятный план Украины по быстрому воссоединению с Донецком и Луганском
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Константин Бондаренко, политический эксперт с Украины, рассказал, какие действия намерен предпринять Киев с целью скорейшего возвращения территорий, занимаемых в настоящий момент самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Как отметил аналитик, ранее киевская сторона настаивала на том, что перед местными выборами в Донбассе, которые должны пройти в рамках процесса реинтеграции, в регионе необходимо создать ячейки действующих на Украине партий. Из слов Бондаренко следует, что от этой идеи отказались, так как местное население настроено против украинских националистических сил.

Выборы, намеченные на осень 2020 года, теперь планируется провести по мажоритарной системе, процитировал эксперта «ПолитНавигатор». Согласно прогнозу Константина Бондаренко, признанное международным сообществом голосование станет поводом, чтобы в кратчайшие сроки завершить интеграцию Донецка и Луганска.

Ранее в ЛНР заявили о «февральском обострении» воюющих против республики киевских силовиков. Кроме того, сообщалось, что эксперт Алексей Калиниченко рассказал о единственном препятствии для распада Украины.

 

ДЦ

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