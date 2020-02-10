Единственную помеху для распада Украины на несколько частей раскрыл аналитик

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10 февраля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Газопровод, Marsel Badykshin/ prav.tatarstan / globallookpress.com

Единственным препятствием для распада Украины на несколько частей является газотранспортная система (ГТС), расположенная на территории бывшей советской республики. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook Алексей Калиниченко, политический аналитик.

Эксперт добавил, что в стабильной работе украинской ГТС заинтересованы Россия как поставщик газа и его потребители из числа ведущих стран Европейского союза.

Ранее Виктор Ягун, киевский генерал, призвал принести в РФ «гибридную войну». Кроме того, сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ рассказали о «начале уничтожения Украины США».