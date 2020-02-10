Украинский генерал призвал перенести «гибридную войну» в Россию и развалить ее

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10 февраля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Киев должен перенести «гибридную войну», которую Москва якобы ведет против Украины, на территорию Российской Федерации. С соответствующим призывом выступил Виктор Ягун, бывший замглавы Службы безопасности Украины.

Из слов генерала, процитированного «ПолитНавигатором», следует, что целью «перехода от обороны к наступлению» должен стать развал России. Эту задачу помогут реализовать жители страны, поддерживающие идею создания независимых государств на ее территории, отметил Ягун.

Действующее российское законодательство расценивает призывы к изменению территориальной целостности РФ как уголовное преступление.

Ранее в отечественных СМИ заявили о «начале уничтожения Украины Соединенными Штатами». Также сообщалось, что Остап Дроздов, львовский журналист, назвал способ «свалить» президента Владимира Зеленского.