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10 февраля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты приступили к «уничтожению Украины». Соответствующее мнение содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает автор издания «Русская весна», подчиняющиеся США киевские власти в настоящий момент «успешно ведут страну на последнюю бойню» - продавливают законопроект о приватизации земли, который позволит отобрать ее у государства. Одновременно готовится документ о создании частных военных компаний. На эти «эскадроны смерти» возложат задачу по экспроприации земли на местах, говорится в процитированной публикации.

Ранее львовский журналист Остап Дроздов назвал способ «свалить» президента Владимира Зеленского. Также сообщалось, что Татьяна Монтян, юрист из Киева, определила возможный момент начала воссоединения РФ и Украины.