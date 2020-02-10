Журналист с Запада Украины придумал способ «завалить» президента Зеленского

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10 февраля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Остап Дроздов, журналист из Львова, рассказал, как обрушить рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает пользоваться массовой поддержкой в обществе, несмотря на неоднозначные решения киевской власти.

По словам Дроздова, процитированного «ПолитНавигатором», тем, кто хочет «завалить» действующего главу государства, необходимо организовать коррупционный скандал с его участием. Если удастся уличить Зеленского в воровстве, «этого президента не будет», отметил журналист.

Ранее Татьяна Монтян, юрист из Киева, определила возможный момент начала воссоединения России с Украиной. Также сообщалось, что в соседнем государстве назвали единственный сценарий завладения Крымом, который с весны 2014 года является частью РФ.