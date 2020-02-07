Единственный возможный сценарий завладения российским Крымом назвали на Украине

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7 февраля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Киев сможет «вернуть» Крымский полуостров только в случае реализации сценария развала Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Игорь Кондратюк, украинский телевизионный ведущий.

Кондратюк допустил, что Украине удастся снова завладеть Крымом спустя продолжительное количество времени. Эксперт привел в пример Прибалтику, которая «была аннексирована советской властью более двадцати лет», пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее эксперт Дмитрий Выдрин рассказал, что помешало Киеву присоединится к НАТО. Также сообщалось, что в СМИ поведали о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины».