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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Единственный возможный сценарий завладения российским Крымом назвали на Украине

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный возможный сценарий завладения российским Крымом назвали на Украине
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Киев сможет «вернуть» Крымский полуостров только в случае реализации сценария развала Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Игорь Кондратюк, украинский телевизионный ведущий.

Кондратюк допустил, что Украине удастся снова завладеть Крымом спустя продолжительное количество времени. Эксперт привел в пример Прибалтику, которая «была аннексирована советской властью более двадцати лет», пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее эксперт Дмитрий Выдрин рассказал, что помешало Киеву присоединится к НАТО. Также сообщалось, что в СМИ поведали о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины».

 

ДЦ

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