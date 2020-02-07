Аналитик рассказал о помешавшей вступить Украине в НАТО жадности киевской власти

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7 февраля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения НАТО, U.S. Marines / globallookpress.com

Украина могла вступить в Североатлантический альянс, однако этому помешала «простая жадность» киевских властей. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Дмитрий Выдрин, политический эксперт и философ.

По словам Выдрина, во время второй кампании Соединенных Штатов в Ираке в 2000-х годах, у американской армии «возникла огромная нужда в танках». Как отметил аналитик, в тот момент Украина располагала тысячами исправных боевых машин, «на которые можно было поменять благосклонность» руководства НАТО. В Киеве не воспользовались выпавшим шансом, так как захотели продать, а не подарить танки альянсу, рассказал Дмитрий Выдрин.

Ранее в СМИ поведали о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины». Также сообщалось, что в парламенте бывшей советской республики назвали возможный срок побега команды президента Владимира Зеленского из страны.