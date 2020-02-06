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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В СМИ рассказали о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины»

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

В СМИ рассказали о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины»
Американские морские пехотинцы, U.S. Marines / globallookpress.com

Соединенные Штаты «готовятся к войне с Россией на территории Украины». Материал с таким заголовком появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Life пишет, что американская сторона перед вторжением всегда заранее размещает свои части и оружие на территории соседней страны. В процитированной публикации отмечается, что в настоящий момент на Украине расположены несколько военных объектов США. Среди них специальный оперативный центр в Очакове и международный центр на Яворовском полигоне.

Согласно версии, выдвинутой автором издания, Вашингтон намерен взять военный реванш за присоединение Крыма к России, который, как предполагается, Штаты хотели сделать своей базой. Украине грозит участь «полигона американо-российской войны», говорится в материале.

Ранее в Верховной Раде назвали возможный срок побега команды президента Владимира Зеленского с Украины. Также сообщалось, что юрист Татьяна Монтян объяснила нежелание Киева реинтегрировать Донбасс.

 

ДЦ

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