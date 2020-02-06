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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Запись выступления парламентария перед представителями СМИ выложена на его YouTube-канале. Согласно мнению, озвученному Рабиновичем, спешка, которую демонстрируют украинские власти в вопросе реализации программы приватизации земли, говорит о том, что к апрелю текущего года им нужно сбежать из страны.

Ранее адвокат Татьяна Монтян рассказала, почему киевское руководство не хочет возвращать республики Донбасса. Также сообщалось, что в ДНР показали на видео последствия нового удара армии Украины по Горловке.

 

ДЦ

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В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Опубликовано видео с рассказом о новом ударе Вооруженных сил Украины по Горловке, которая находится под контролем властей непризнанной ДНР. Данный ролик появился на YouTube-канале Народной милиции республики.

Опубликовано видео с рассказом о новом ударе Вооруженных сил Украины по Горловке, которая находится под контролем…

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