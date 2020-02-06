В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

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6 февраля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Запись выступления парламентария перед представителями СМИ выложена на его YouTube-канале. Согласно мнению, озвученному Рабиновичем, спешка, которую демонстрируют украинские власти в вопросе реализации программы приватизации земли, говорит о том, что к апрелю текущего года им нужно сбежать из страны.

Ранее адвокат Татьяна Монтян рассказала, почему киевское руководство не хочет возвращать республики Донбасса. Также сообщалось, что в ДНР показали на видео последствия нового удара армии Украины по Горловке.