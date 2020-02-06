ДНР обнародовала видео с последствиями удара ВСУ запрещенным оружием по Горловке

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6 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликовано видео с рассказом о новом ударе Вооруженных сил Украины по территории Горловки, которая находится под контролем властей непризнанной ДНР. Данный ролик появился на YouTube-канале Народной милиции республики.

В пресс-службе Народной милиции проинформировали, что накануне под огнем ВСУ оказался горловский поселок шахты 6/7. В ходе атаки киевские военные использовали 120-мм минометы, запрещенные минскими договоренностями. Последствия обстрела можно увидеть на выложенной записи.

Ранее украинский юрист Татьяна Монтян раскрыла выгоду властей страны от продолжения боевых действий в Донбассе. Также сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский назвал Киев одним из поджигателей новой европейской войны.