Украинский юрист раскрыла выгоду войны в Донбассе для окружения Зеленского

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6 февраля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny / globallookpress.com

Окружение президента Украины Владимира Зеленского заинтересовано в продолжении вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения высказала киевский адвокат Татьяна Монтян.

По словам юриста, давшего интервью военному корреспонденту Юрию Котенку, боевые действия позволяют украинским чиновникам «списывать оборонные бюджеты». Команда Зеленского стремится заработать на противостоянии как можно больше, потому что неизвестно, сколько он будет находиться на посту президента, заявила Монтян на видео, размещенном на YouTube.

Ранее российский эксперт Евгений Сатановский назвал Украину в числе стран, чья политика провоцирует новую европейскую войну. Также сообщалось, что националист Андрей Билецкий придумал способ победить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.