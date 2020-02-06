Основатель «Азова» придумал способ победить восставшие против Киева ДНР и ЛНР

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6 февраля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Андрей Билецкий, основатель националистического вооруженного формирования «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация), рассказал, как Украина может победить восставшие против Киева ДНР и ЛНР. По данному вопросу Билецкий высказался в беседе с журналистами.

По словам радикала, Украине следует взять за пример опыт борьбы Израиля с Палестиной. Киев должен устроить тотальную блокаду непризнанных республик и жестко отвечать на обстрелы со стороны ополченцев, привел точку зрения Андрея Билецкого интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее отечественный эксперт Василий Колташов обозначил вероятный сценарий развала украинского государства. Также сообщалось, что в СМИ назвали лучший вариант будущего для Донецка и Луганска.