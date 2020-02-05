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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Предполагаемый сценарий грядущего развала Украины раскрыл российский эксперт

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Предполагаемый сценарий грядущего развала Украины раскрыл российский эксперт
Флаг Украины над зданием Верховной Рады, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Василий Колташов, отечественный политический эксперт, рассказал, по какому сценарию может развалиться в будущем украинское государство. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Колташов прокомментировал для издания Nation News недавнее высказывание бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, предсказавшего распад Украины на пять частей. По мнению собеседника журналистов, республика может развалиться не по той модели, которую озвучил Саакашвили. Василий Колташов допустил, что это произойдет по сценарию «прирастания к другим странам».

Ранее сообщалось, что в СМИ назвали лучший вариант будущего для самопровозглашенных республик Донбасса.

 

ДЦ

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