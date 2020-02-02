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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Саакашвили предрек Украине скорый раскол на пять государств

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Саакашвили предрек Украине скорый раскол на пять государств
Фото: соцсети

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя экономическая политика украинских властей может привести к расколу государства на пять частей.

По словам Саакашвили, «провальная политика» Владимира Зеленского неизбежно приведёт Украину к экономическому кризису, после чего региональные элиты попытаются захватить власть в свои руки. В этом также примут участие отряды частных вооруженных формирований.

«Эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», - считает Саакашвили.

АБ

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