Саакашвили предрек Украине скорый раскол на пять государств

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2 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя экономическая политика украинских властей может привести к расколу государства на пять частей.

По словам Саакашвили, «провальная политика» Владимира Зеленского неизбежно приведёт Украину к экономическому кризису, после чего региональные элиты попытаются захватить власть в свои руки. В этом также примут участие отряды частных вооруженных формирований.

«Эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», - считает Саакашвили.