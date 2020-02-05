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5 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: topwar.ru

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Статус непризнанных республик и зоны замороженного конфликта – это лучшее на что могут в настоящий момент рассчитывать жители восставших против Киева ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения содержится в материале, опубликованном СМИ.

Как отмечает портал topwar.ru, присоединение самопровозглашенных государств к РФ сегодня нереально, поэтому «Приднестровье 2.0» является единственным доступным и приемлемым вариантом будущего для Донбасса.

Ранее Татьяна Монтян, адвокат из Киева, обозначила путь спасения Украины от уничтожения Западом. Также сообщалось, что в ДНР озвучили информацию о новых потерях украинских военных.