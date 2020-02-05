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5 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский флаг на фестивале «Маланка 2020» в Черновцах, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

«Коллективный Запад» решил уничтожить Украину. С соответствующим заявлением во время визита в Донецк выступила Татьяна Монтян, киевский адвокат и общественный деятель.

По словам Монтян, процитированной интернет-порталом «ПолитНавигатор», ее страна в настоящий момент управляется внешними силами и является колонией Соединенных Штатов и их союзников. Отбить бывшую советскую республику у Запада и спасти ее от гибели может только Россия, отметила юрист. Она выразила надежду на то, что в скором будущем Москва «отожмет» у американцев свою «исконную каноническую территорию».

Ранее в ДНР проинформировали о новых потерях воюющих с ополченцами киевских силовиков. Кроме того, сообщалось, что в Народной милиции республики сделали срочное заявление об ударе армии Украины по Донецку.