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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Аналитик из РФ предсказал новую войну в Европе и раскрыл главных врагов Москвы

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик из РФ предсказал новую войну в Европе и раскрыл главных врагов Москвы
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, спрогнозировал новую войну на территории Европы. Предпосылки вооруженного конфликта специалист обозначил, выступая в телевизионном эфире.

По словам Сатановского, ставшего гостем одной из программ канала «Россия-1», к европейской войне ведет политика главных противников Москвы – Украины, прибалтийских стран и Польши. Власти этих государств в настоящий момент активно занимаются переписыванием истории, отметил аналитик.

Ранее украинский националист Андрей Билецкий рассказал, как победить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что политолог Василий Колташов назвал возможный сценарий дезинтеграции бывшей советской республики.

 

ДЦ

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