Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Киевский адвокат озвучила причину нежелания Украины возвращать Донецк и Луганск

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский адвокат озвучила причину нежелания Украины возвращать Донецк и Луганск
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинские власти, вопреки своим публичным заявлениям, не заинтересованы в возвращении территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучила Татьяна Монтян, киевский адвокат.

По словам Монтян, в случае реинтеграции Донбасса «соотношение голосов поменяется». В Донецке и Луганске живут люди, которые никогда не поддержат на выборах политиков типа Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отметила юрист в ходе интервью, размещенного на YouTube-канале военкора Юрия Котенка.

Ранее Татьяна Монтян назвала выгоду украинского руководства от продолжения конфликта на востоке страны. Кроме того, сообщалось, что Народная милиция ДНР опубликовала видео с последствиями удара Киева запрещенным оружием по Горловке.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

Опубликовано видео с рассказом о новом ударе Вооруженных сил Украины по Горловке, которая находится под контролем властей непризнанной ДНР. Данный ролик появился на YouTube-канале Народной милиции республики.

Опубликовано видео с рассказом о новом ударе Вооруженных сил Украины по Горловке, которая находится под контролем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан