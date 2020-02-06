Киевский адвокат озвучила причину нежелания Украины возвращать Донецк и Луганск

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6 февраля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинские власти, вопреки своим публичным заявлениям, не заинтересованы в возвращении территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучила Татьяна Монтян, киевский адвокат.

По словам Монтян, в случае реинтеграции Донбасса «соотношение голосов поменяется». В Донецке и Луганске живут люди, которые никогда не поддержат на выборах политиков типа Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отметила юрист в ходе интервью, размещенного на YouTube-канале военкора Юрия Котенка.

Ранее Татьяна Монтян назвала выгоду украинского руководства от продолжения конфликта на востоке страны. Кроме того, сообщалось, что Народная милиция ДНР опубликовала видео с последствиями удара Киева запрещенным оружием по Горловке.