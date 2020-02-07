Юрист из Киева выявила возможный момент начала воссоединения России с Украиной

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7 февраля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация в будущем воссоединится с Украиной и Белоруссией. С соответствующим прогнозом выступила Татьяна Монтян, киевский адвокат и общественный деятель.

По словам Монтян, процитированной «ПолитНавигатором», после завершения «эпопеи с интеграцией Белоруссии», введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» и президентских выборов в США Москва может начать процесс присоединения Донбасса и подконтрольной Киеву территории Украины.

Ранее украинский эксперт Денис Ивашин назвал «российский плацдарм для интенсивной войны» против его страны. Также сообщалось, что в ЛНР сделали экстренное заявление об артиллерийском ударе киевских силовиков по позициям ополчения.