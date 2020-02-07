Обнародовано экстренное заявление об уничтожении ВСУ ополченцев ЛНР под Золотым

//В мире 13+

7 февраля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Ополченцы ЛНР понесли потери в ходе артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в районе Золотого. Об этом говорится в экстренном заявлении, которое сделала Народная милиция самопровозглашенной республики.

Отмечается, что позиции ЛНР обстреляли военные из 93-й бригады ВСУ. В результате атаки смертельные ранения получили четверо бойцов Народной милиции, еще четверо госпитализированы.

Ранее на Украине назвали единственный путь «возвращения» Крыма, который с весны 2014 года является российским регионом. Кроме того, сообщалось, что эксперт Дмитрий Выдрин рассказал о шансе присоединиться к НАТО, который упустил в свое время Киев.