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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Обнародовано экстренное заявление об уничтожении ВСУ ополченцев ЛНР под Золотым

, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародовано экстренное заявление об уничтожении ВСУ ополченцев ЛНР под Золотым
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Ополченцы ЛНР понесли потери в ходе артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в районе Золотого. Об этом говорится в экстренном заявлении, которое сделала Народная милиция самопровозглашенной республики.

Отмечается, что позиции ЛНР обстреляли военные из 93-й бригады ВСУ. В результате атаки смертельные ранения получили четверо бойцов Народной милиции, еще четверо госпитализированы.

Ранее на Украине назвали единственный путь «возвращения» Крыма, который с весны 2014 года является российским регионом. Кроме того, сообщалось, что эксперт Дмитрий Выдрин рассказал о шансе присоединиться к НАТО, который упустил в свое время Киев.

 

ДЦ

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