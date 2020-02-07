Киевский аналитик нашел «плацдарм России для интенсивной войны против Украины»

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7 февраля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В непосредственной близости от белорусской границы размещен ряд формирований Вооруженных сил Российской Федерации, число таких подразделений растет. С соответствующим заявлением выступил Денис Ивашин, украинский эксперт.

Согласно прогнозу аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», в дальнейшем Москва якобы будет использовать территорию Белоруссии как плацдарм для «интенсивной войны на Украине».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют российскую сторону в агрессивных планах. Руководство РФ подобные утверждения опровергает как бездоказательные.

Ранее в Луганске сделали срочное заявление об ударе украинской артиллерии по позициям, которые занимают ополченцы. Также сообщалось, что на Украине назвали единственный сценарий «возвращения» Крыма.