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11 февраля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Ополченец на КПП в Донбассе, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Как отметил ополченец с позывным «Фокс», части ВСУ, занимающие позиции в районе Золотого, постоянно обстреливают из различных видов вооружений бойцов ЛНР и мирных жителей. Подобное обострение наблюдалось и в феврале прошлого года. С чем оно связано, непонятно, процитировало «Фокса» сетевое издание «Новороссия».

Ранее в экспертном сообществе обозначили единственную помеху для развала украинского государства. Также сообщалось, что киевский генерал Виктор Ягун призвал принести в Россию «гибридную войну».