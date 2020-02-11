В ДНР нашли подтверждения «плана Зеленского» по депортации жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда хотят выселить граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с территорий, на которых они проживают. Такую точку зрения высказали в парламенте ДНР.
Депутат Елена Шишкина выразила уверенность в том, что «план депортации жителей Донбасса», который появился в интернете прошлой осенью, не является фейком. По мнению парламентария, существование данного документа подтверждают «непрекращающиеся обстрелы» ДНР и ЛНР киевскими военными и отказ правительства Украины от законопроекта о выплате пенсий жителям республик.
Ранее эксперт Константин Бондаренко рассказал, как власти в Киеве намерены вернуть Донбасс. Также сообщалось, что в ЛНР заявили о «февральском обострении» у армии Украины.