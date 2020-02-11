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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В ДНР нашли подтверждения «плана Зеленского» по депортации жителей Донбасса

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

В ДНР нашли подтверждения «плана Зеленского» по депортации жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда хотят выселить граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с территорий, на которых они проживают. Такую точку зрения высказали в парламенте ДНР.

Депутат Елена Шишкина выразила уверенность в том, что «план депортации жителей Донбасса», который появился в интернете прошлой осенью, не является фейком. По мнению парламентария, существование данного документа подтверждают «непрекращающиеся обстрелы» ДНР и ЛНР киевскими военными и отказ правительства Украины от законопроекта о выплате пенсий жителям республик.

Ранее эксперт Константин Бондаренко рассказал, как власти в Киеве намерены вернуть Донбасс. Также сообщалось, что в ЛНР заявили о «февральском обострении» у армии Украины.

 

ДЦ

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