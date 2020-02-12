Оглашен прогноз о скором начале «полномасштабной войны» Коломойского и Зеленского

Украину ждет начало «полномасштабной войны» между предпринимателем Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским после отставки руководителя офиса главы государства Андрея Богдана, который, как считается, является выдвиженцем бизнесмена. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Корнейчук, киевский политический эксперт.
По мнению специалиста, противостояние Коломойского и Зеленского, скорее всего, приведет к развалу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.
Сходную точку зрения высказал украинский аналитик Андрей Золотарев, процитированный «ПолитНавигатором». Согласно точке зрения Золотарева, в настоящий момент страна находится «на пороге большой политической войны».
Ранее в парламенте самопровозглашенной ДНР нашли подтверждения «плана Зеленского» по депортации населения Донбасса.