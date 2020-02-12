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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Оглашен прогноз о скором начале «полномасштабной войны» Коломойского и Зеленского

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о скором начале «полномасштабной войны» Коломойского и Зеленского
Владимир Зеленский и Андрей Богдан на съезде «Слуги народа», Str / globallookpress.com

Украину ждет начало «полномасштабной войны» между предпринимателем Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским после отставки руководителя офиса главы государства Андрея Богдана, который, как считается, является выдвиженцем бизнесмена. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Корнейчук, киевский политический эксперт.

По мнению специалиста, противостояние Коломойского и Зеленского, скорее всего, приведет к развалу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Сходную точку зрения высказал украинский аналитик Андрей Золотарев, процитированный «ПолитНавигатором». Согласно точке зрения Золотарева, в настоящий момент страна находится «на пороге большой политической войны».

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ДЦ

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