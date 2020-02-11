Президент Украины уволил руководителя своего офиса

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11 февраля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Президент Украины уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Ранее без уточнения причин сообщалось, что Богдан подал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой бывшего советника олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана.

В августе 2019 года Богдан предпринимал попытку покинуть пост главы президентского офиса. Сам Зеленский подтвердил существование прошения об отставке Богдана. По его словам, такое заявление написали все «ключевые люди, которые пришли с ним».

Ранее СМИ сообщали о потасовке Богдана с главой СБУ Бакановым.