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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Назван прецедент, позволяющий РФ ударить по Украине для прорыва водной блокады Крыма

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Назван прецедент, позволяющий РФ ударить по Украине для прорыва водной блокады Крыма
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Владимир Корнилов, отечественный политический эксперт, назвал исторический прецедент, позволяющий Российской Федерации ударить по территории Украины с целью прорыва водной блокады Крымского полуострова, которую организовал Киев.

Аналитик напомнил, что в 1967 году Израиль уничтожил дамбы, сооружавшиеся в Сирии для блокирования его водоснабжения. Власти еврейского государства объяснили данные действия своим суверенным правом на воду. Соединенные Штаты против таких методов не возражали, процитировал Владимира Корнилова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в Киеве предсказали «распад» РФ в случае «захвата» Украины. Кроме того, сообщалось, что Александр Ходаковский, экс-министр непризнанной ДНР, призвал наносить точечные удары по украинским военным в ответ на убийство бойцов ополчения.

 

ДЦ

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