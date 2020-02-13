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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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На Украине раскрыли причину нежелания США завершать гражданскую войну в Донбассе

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

На Украине раскрыли причину нежелания США завершать гражданскую войну в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты, имеющие сильное влияние на киевские власти, дают рекомендации, которые блокируют минский мирный процесс. Такое мнение в беседе с российскими журналистами высказал Михаил Погребинский, политический эксперт с Украины.

По словам специалиста, в Вашингтоне не хотят, чтобы гражданская война в Донбассе прекратилась. Урегулирование конфликта приведет к нормализации отношений между Россией и Европой, что не отвечает интересам американцев, отметил Погребинский.

Ранее Яков Кедми, бывший израильский разведчик, спрогнозировал уничтожение «нацисткой Украины» в случае наступления киевских военных на непризнанные республики Донбасса. Кроме того, сообщалось, что эксперт Владимир Корнилов нашел исторический прецедент, позволяющий Москве применить силу для снятия водной блокады Крыма.

 

ДЦ

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