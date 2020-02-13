На Украине раскрыли причину нежелания США завершать гражданскую войну в Донбассе

Соединенные Штаты, имеющие сильное влияние на киевские власти, дают рекомендации, которые блокируют минский мирный процесс. Такое мнение в беседе с российскими журналистами высказал Михаил Погребинский, политический эксперт с Украины.
По словам специалиста, в Вашингтоне не хотят, чтобы гражданская война в Донбассе прекратилась. Урегулирование конфликта приведет к нормализации отношений между Россией и Европой, что не отвечает интересам американцев, отметил Погребинский.
Ранее Яков Кедми, бывший израильский разведчик, спрогнозировал уничтожение «нацисткой Украины» в случае наступления киевских военных на непризнанные республики Донбасса. Кроме того, сообщалось, что эксперт Владимир Корнилов нашел исторический прецедент, позволяющий Москве применить силу для снятия водной блокады Крыма.