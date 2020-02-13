Предполагаемый срок «возвращения» Крыма Украине рассчитал киевский аналитик

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13 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Украине, планирующей «вернуть» Крымский полуостров, следует запастись терпением, так как это не произойдет в течение двух–пяти лет. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Чаплыга, киевский политический эксперт.

Аналитик провел параллели между Крымом и прибалтийскими республиками, которые якобы «оккупировал» СССР. Полуостров, также как Литва, Латвия и Эстония, получит независимость от Москвы спустя несколько десятков лет, полагает процитированный «ПолитНавигатором» Чаплыга.

Крым с весны 2014 года является частью РФ. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности региона закрыт навсегда.

Ранее украинский эксперт Игорь Тышкевич назвал признак готовности властей страны продолжать противостояние с ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что Яков Кедми, экс-разведчик из Израиля, объяснил невозможность военной победы Киева в Донбассе.