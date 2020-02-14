«Сценарий реального ввода российских войск на Украину» опубликовали в прессе

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14 февраля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, озвучил «сценарий реального ввода российских войск на Украину» в 2014 году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет Shark News, специалист отметил, что силы РФ без проблем прошли бы вглубь территории бывшей советской республики, превратив ее в подобие Эфиопии – государства, лишенного выхода к морю. Из слов Сатановского следует, что Новороссия в случае реализации данного сценария отделилась бы от Украины в пределах своих исторических границ.

Аналитик добавил, что силовой вариант решения украинской проблемы вряд ли привел бы к более жестким западным санкциям, чем действующие в настоящее время. При этом Москва серьезно бы поссорилась с Белоруссией и Казахстаном и лишилась бы возможности построить газопроводы в Германию и Турцию.

Ранее Александр Коц, российский военный корреспондент, рассказал об ошибке ополченцев ДНР, совершенной ими летом 2014 года. Также сообщалось, что киевский аналитик Валерий Дымов спрогнозировал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с РФ.