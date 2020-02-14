Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//В мире 13+

«Сценарий реального ввода российских войск на Украину» опубликовали в прессе

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

«Сценарий реального ввода российских войск на Украину» опубликовали в прессе
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, озвучил «сценарий реального ввода российских войск на Украину» в 2014 году. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет Shark News, специалист отметил, что силы РФ без проблем прошли бы вглубь территории бывшей советской республики, превратив ее в подобие Эфиопии – государства, лишенного выхода к морю. Из слов Сатановского следует, что Новороссия в случае реализации данного сценария отделилась бы от Украины в пределах своих исторических границ.

Аналитик добавил, что силовой вариант решения украинской проблемы вряд ли привел бы к более жестким западным санкциям, чем действующие в настоящее время. При этом Москва серьезно бы поссорилась с Белоруссией и Казахстаном и лишилась бы возможности построить газопроводы в Германию и Турцию.

Ранее Александр Коц, российский военный корреспондент, рассказал об ошибке ополченцев ДНР, совершенной ими летом 2014 года. Также сообщалось, что киевский аналитик Валерий Дымов спрогнозировал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с РФ.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан