Украинский аналитик назвал «эффективную стратегию» завладения российским Крымом

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14 февраля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Принятая на Украине в период нахождения у власти президента Петра Порошенко стратегия борьбы за Крым, которая предполагает водную блокаду полуострова, является эффективной. Такое мнение высказал Виктор Уколов, киевский эксперт.

По словам Уколова, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», продолжение блокады рано или поздно позволит поставить вопрос о «возращении» Крыма. Регион «должен быть или украинским, или безводным», отметил аналитик.

Ранее киевский политический деятель Александр Турчинов пожаловался на американцев, отказавшихся помогать Украине в период обострения отношений с Россией весной 2014 года. Также сообщалось, что в Донецке раскрыли секретные данные о потерях ВСУ.