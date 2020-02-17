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Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями восставших против Киева ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Савельев, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», отметил, что Донбасс является «менингитом» и «идеологической миной». Она, по словам журналиста, «взорвется», когда жители воссоединившихся с Киевом территорий пойдут на общенациональные выборы.

Ранее в Луганске спрогнозировали грядущий провал украинского лидера Владимира Зеленского. Также сообщалось, что киевский аналитик Виктор Уколов рассказал, с помощью какой стратегии можно отобрать у России Крымский полуостров.

 

ДЦ

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Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

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