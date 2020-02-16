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Музыка вместо перевода, добыча микрофона и демонстративный выход из зала: как Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Музыка вместо перевода, добыча микрофона и демонстративный выход из зала: как Зеленский выступил на конференции в Мюнхене
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского на украинский звучала музыка.

Глава Незалежной отвечал на вопросы американской журналистки телеканала CNN, когда выяснилось, что что-то явно пошло не так: "У меня в наушниках звучит музыка", - неожиданно сказал украинский лидер по-английски.

Перед выступлением Зеленского на конференции ему не предоставили микрофон, и он вынужден был просить: "Я могу получить микрофон? Я не могу без него". После этого один из организаторов конференции отдал ему свой.

А один из участников конференции просто встал и вышел из зала во время выступления украинского лидера: "Не интересно?" - поинтересовался у него Зеленский. Тот пожал президенту Украины руку и покинул помещение.

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АС

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