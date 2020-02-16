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Поклонская советует Зеленскому провести не выборы, а всеукраинский референдум: "Как жить дальше?"

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Поклонская советует Зеленскому провести не выборы, а всеукраинский референдум:
Наталья Поклонская, фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Бывший прокурор Крыма, замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме и думать об украинских событиях.

Поклонская оценила заявление Зеленского, которое он сделал на Мюнхенской конференции о намерении провести выборы на всей территории Украины, в том числе и в Крыму.

Российский парламентарий порекомендовала Зеленскому провести не выборы, а всеукраинский референдум по вопросу: "Как жить дальше?". Как считает Поклонская, Зеленскому надо поинтересоваться  у людей, хотят ли они продолжения войны в Донбассе или они хотят мира, добрососедский отношений с Крымом, открытия воды на полуостров. По ее убеждению, Украина должна двигаться дальше, не топтаться на месте, и признать очевидное, в том числе воссоединение крымчан с Россией.

"Вопрос принадлежности Крыма украинским властям пора оставить в покое. Крым – это Россия", - подчеркнула Наталья Поклонская.

 

ИЧ

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