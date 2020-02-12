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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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У Зеленского предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

У Зеленского предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Фото: pixabay.com

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. По его словам, такие действия могут считаться хорошим компромиссом, сообщает kp.ru.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», - высказал депутат.

Он отметил, что одним из требований со стороны Украины должно быть отвод вооруженных формирований от Ростова и контроль над границей.

Ранее глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил о тяжелой ситуации с наполнением водохранилищ. При этом власти отметили, что наблюдается дефицит воды и она будет подаваться по графику.

БА

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