У Зеленского предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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12 февраля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. По его словам, такие действия могут считаться хорошим компромиссом, сообщает kp.ru.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», - высказал депутат.

Он отметил, что одним из требований со стороны Украины должно быть отвод вооруженных формирований от Ростова и контроль над границей.

Ранее глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил о тяжелой ситуации с наполнением водохранилищ. При этом власти отметили, что наблюдается дефицит воды и она будет подаваться по графику.