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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Жителей Симферополя предупредили: вода будет подаваться по графику

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Жителей Симферополя предупредили: вода будет подаваться по графику
Serguei Fomine, globallookpress.com

Жителей Симферополя предупредили, что вода из-за дефицита будет подаваться по графику.  Столица Крыма обеспечена водой максимум на 100 дней.  Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль подтвердил, что сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ, - сообщает "АН-Крым".

По данным комитета, Аянское водохранилище наполнено на 700 тысяч кубических метров при полной наполняемости в 3 миллиона, Симферопольское водохранилище – на 11,7 миллионов кубометров при наполняемости 35 миллионов, Партизанское водохранилище – на 11,4 миллионов.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила о том, что в связи с нехваткой воды в городе будет введено ограничение водоснабжения. По ее словам, это коснется всех жителей домов частного сектора, и многоквартирных жилых домов. Социально-значимых объектов ограничение не коснется.

ИЧ

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