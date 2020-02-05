Жителей Симферополя предупредили: вода будет подаваться по графику

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5 февраля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Serguei Fomine, globallookpress.com

Жителей Симферополя предупредили, что вода из-за дефицита будет подаваться по графику. Столица Крыма обеспечена водой максимум на 100 дней. Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль подтвердил, что сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ, - сообщает "АН-Крым".

По данным комитета, Аянское водохранилище наполнено на 700 тысяч кубических метров при полной наполняемости в 3 миллиона, Симферопольское водохранилище – на 11,7 миллионов кубометров при наполняемости 35 миллионов, Партизанское водохранилище – на 11,4 миллионов.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила о том, что в связи с нехваткой воды в городе будет введено ограничение водоснабжения. По ее словам, это коснется всех жителей домов частного сектора, и многоквартирных жилых домов. Социально-значимых объектов ограничение не коснется.