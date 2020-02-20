Главный почтальон Украины похвастался зарплатой больше Путина

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20 февраля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава Укрпошты Владимир Смелянский, обладатель зарплаты в 2,7 раз больше Путина, на скриншоте youtube-видео

Глава «Укрпошта» Игорь Смелянский назвал свою месячную зарплату. Она оказалась фантастической. Главный почтальон получает в 2,7 раз больше Президента РФ. Признание прозвучало в эфире украинского ТВ.

Это признание уже наделало много шуму. Смелянский заявил, что его месячная зарплата составляет 836 тысяч гривен. В переводе на рубли эта сумма равна 2166418 рублям 76 копейкам.

«Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч гривен в месяц», — сначала пытался отмахнуться от вопроса журналиста Игорь Смелянский, потом все же назвал сумму, и попытался оправдаться штрафами, которые ему иногда приходится платить: «Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 000 штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть».

Высокие зарплаты управленцев госпредприятий на Украине уже стали поводом для скандалов. Прошлый год Зеленский закончил с дырой в бюджете.

Для сравнения зарплата Владимира Путина равна 800 тысячам рублям. Это в 2,7 раз меньше, чем заработок главного почтальона Украины.