Путин рассказал о размере своей зарплаты

//Политика 13+

19 февраля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин, который сегодня прилетел в Санкт-Петербург почтить память первого мэра города Анатолия Собчака, рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране.

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

Она отметила, что у Путина зарплата гораздо больше (800 тысяч рублей). Глава государства согласился с такой цифрой и отметил, что есть зарплаты и больше: "У президента не самая большая зарплата", - утешил петербурженку Путин.

Также, отвечая на слова женщины о доходе матерей-одиночек, глава российского государства напомнил, что в настоящее время в стране проводится обширная программа по поддержке семей с детьми, передает в среду агентство Regnum.