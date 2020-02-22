Все новости >>

//В мире 13+

Зоряна Скалецкая не сдержала обещание пробыть все 14 дней на карантине из-за коронавируса в Новых Санжарах

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Зоряна Скалецкая не сдержала обещание пробыть все 14 дней на карантине из-за коронавируса в Новых Санжарах
Зоряна Скалецкая, фото из соцсети

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в пятницу, 21 февраля, уехала из Полтавской области, покинув санаторий "Белые Санжары". Глава украинского Минздрава ранее намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки коронавируса  COVID-19 в Китае соотечественниками.

На Украине жители поселка Новые Санжары на Полтавщине устроили массовые беспорядки из-за того, что в регион привезли эвакуированных украинцев. Они жгли ветки, закидали автобус камнями. Люди, вернувшиеся из Уханя, возмущались "гостеприимством" соотечественников.

Тогда Скалецкая заявила, что проведет две недели карантина вместе с эвакуированными людьми из Китая "в одном помещении, в тех же условиях". Но вчера стало известно, что министр срочно уехала. Но обещала вернуться.
Директор медцентра Александр Блинов, отметил, что "госпожа министр не ограничена в своих передвижениях". А если она вернется, ее разместят в отдельном доме. Как подчеркнул Блинов, министру необходимо работать.

ИЧ

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс потребовал от России "не вмешиваться" в выборы президента США. 78-летний политик пытается добиться выдвижения в президенты…

//новости ан

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой…

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий "Белые Санжары". Она намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки…

//новости ан

//новости ан

Петербургские власти нашли работу местной жительнице, которая во время встречи с президентом России пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем…

//новости ан

Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние…

//новости ан

В одной из гимназий Приморского района произошел конфликт между мамой одной из учениц и воспитательницей продленной группы. Сейчас сотрудница школы госпитализирована…

//новости ан

//новости ан

//новости ан