Зоряна Скалецкая не сдержала обещание пробыть все 14 дней на карантине из-за коронавируса в Новых Санжарах

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22 февраля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Зоряна Скалецкая, фото из соцсети

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в пятницу, 21 февраля, уехала из Полтавской области, покинув санаторий "Белые Санжары". Глава украинского Минздрава ранее намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Китае соотечественниками.

На Украине жители поселка Новые Санжары на Полтавщине устроили массовые беспорядки из-за того, что в регион привезли эвакуированных украинцев. Они жгли ветки, закидали автобус камнями. Люди, вернувшиеся из Уханя, возмущались "гостеприимством" соотечественников.

Тогда Скалецкая заявила, что проведет две недели карантина вместе с эвакуированными людьми из Китая "в одном помещении, в тех же условиях". Но вчера стало известно, что министр срочно уехала. Но обещала вернуться.

Директор медцентра Александр Блинов, отметил, что "госпожа министр не ограничена в своих передвижениях". А если она вернется, ее разместят в отдельном доме. Как подчеркнул Блинов, министру необходимо работать.