Новости к этому часу: есть ли у Путина двойник и новые достижения коронавируса

- “Аргументы недели” собрали для читателей важные новости к этому часу. Пробежимся по повестке.
- Путину поступали предложения привлечь дублеров для небезопасных мероприятий. Угадайте, он согласился? Кстати, еще можно пользоваться голограммой. Возродившаяся Уитни Хьюстон уже дала свой первый концерт в Шеффилде
- Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Не мелочь, и приятно
- В трети детских больниц в России нет отопления и водопровода. Интересно, а что же там тогда есть?
- Forbes вычислил, кто из российских спортсменов самый богатый и почему
- Президент Ломбардии ушел на карантин, а вице-мэр Екатеринбурга сопротивляется. Вот это рабочий энтузиазм!
- Россию санкциями уже не удивишь, но некоторые не бросают попыток
- Шнуров нашел своих избирателей. Рассказываем, долго ли он искал