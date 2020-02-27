Коронавирус 27 февраля: вирус добрался до Казани, летняя Олимпиада под угрозой отмены

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27 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

«Аргументы Недели» продолжают следить за ситуацией, связанной с распространением нового вируса. Сейчас в мире зафиксировали 82 084 случая заражения коронавирусом и 2 801 смерть от Covid-19.

– У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус. Восемь граждан РФ эвакуировали с корабля и доставили в Россию 22 января. У троих из них диагностировали Covid-19. Все они находятся в инфекционных станционерах в Казани. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они чувствуют себя хорошо. «Температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новая коронавирусная инфекция», – отметила она.

– Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Грузии. Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который приехал в страну через Азербайджан из Ирана, где сейчас бушует инфекция. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе отметила, что мужчина не контактировал с жителями Грузии, так как был эвакуирован прямо с таможни. Сотрудников грузинского пограничного пункта, контактировавших с зараженным мужчиной, отправили на карантин.

– Специалисты продолжают работать над вакциной от коронавируса. Так, глава Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что испытание новой вакцины от Covid-19 в стране начнется примерно через два месяца. Ещё около трёх месяцев уйдет на проверку её безопасности, так что использовать её на больных можно будет не раньше, чем через год.

– С 1 марта Россия прекратит авиасообщение с Южной Кореей. Граждан страны также просят воздержаться от поездок в Италию и Иран, где сейчас бушует коронавирус.

– Несмотря на массовую отмену крупных мероприятий, Женевский автосалон состоится. Организаторы Международного мотор-шоу (Geneva International Motor Show) заявили, что мероприятие откроет свои двери 2 марта, как и планировалось. Ранее ходили слухи, что он может быть отменен из-за распространения коронавируса.

– А вот летние Олимпийские игры в Токио находятся под угрозой и могут быть отменены. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что такой вариант вполне возможен: «Ждем до конца мая и надеемся, что эпидемия коронавируса будет взята под контроль. Если же нет, то придется поднимать вопрос об отмене соревнований».

– Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае. Он отметил, что источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным: «Как именно появился новый коронавирус до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины».