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Стали известны имена самых высокооплачиваемых российских спортсменов

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Стали известны имена самых высокооплачиваемых российских спортсменов
Фото: Инстаграм Марии Шараповой

Лидером рейтинга Forbes по итогам 2010-2019 годов стала теннисистка Мария Шарапова, которая накануне заявила об окончании спортивной карьеры.

Forbes оценил доход Шараповой в 325 млн долларов. Из них только 12% она заработала на корте, остальное ей принесли рекламные контракты.

Вторую строчку занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей совокупный доход составил 136,9 млн долларов. В отличие от Шараповой, большую часть денег он заработал на хоккейной площадке. Тем не менее, на рекламе Овечкин зарабатывает больше всех других хоккеистов – 5 млн долларов в год.

На третьем месте расположился форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, заработавший за 10 лет 94,6 млн долларов.

Четвертым и пятым в рейтинге стали баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук. Оба сумели заработать по 72 млн долларов. Шестое место занимает хоккеист Павел Дацюк с 63,6 млн долларов, седьмым стал хоккеист Александр Радулов с 58,5 млн долларов, восьмым – футболист Юрий Жирков, заработавший 49,7 млн долларов, девятое место у хоккеиста Сергея Бобровского, заработавшего 44,4 млн долларов, замкнул рейтинговую десятку футболист Андрей Аршавин с 43,3 млн долларов.

ДВа

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